Премьер Словакии отверг план ЕС о выделении Украине €140 млрд

Фицо заявил, что никогда не поддержит план ЕС на €140 млрд для Украины
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо категорически отверг предложение Европейского союза (ЕС) о выделении Украине €140 млрд, заявив, что эти средства продлят военный конфликт еще на два года. Видео с его выступлением было опубликовано на Youtube-канале партии Фицо.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что при нем страна не поддержит ни финансовые, ни иные схемы помощи Киеву, направленные на продолжение боевых действий.

«Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами (евро) на Украину», — заявил Фицо.

14 ноября газета The European Conservative писала, что фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Евросоюза наоборот «устали» от помощи Киеву. В публикации говорится, что глава ЕК говорила о том, что Евросоюз «предоставит Украине кредит, который Украина вернет, если Россия выплатит репарации».

Речь идет о сумме в €140 миллиардов, которая на практике означает «увеличение долга для Украины и дополнительное финансовое бремя для европейцев». Авторы отметили, что помощь Европы украинской стороне разобщает единство политического блока.

Ранее в Европе рассказали, что ждет Украину в 2026 году.

