Медведев заявил о готовности украинского народа к свержению Зеленского

Медведев: народу Украины осточертела бандеровская клика
Alina Smutko/Reuters

Украинский народ может самостоятельно свергнуть режим президента Владимира Зеленского, поскольку ему «осточертела бандеровская клика». Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе общения с журналистами, передает РИА Новости.

По словам политика, текущая власть на Украине представляет собой «гнойник», который в конечном счете будет ликвидирован. Медведев выразил уверенность, что украинское общество способно взять решение этой проблемы в свои руки.

«Этот гнойник, который образовался в Европе и который в конечном счете используется против нас, он будет вскрыт... это может сделать и украинский народ», — заявил Медведев.

Также в ходе общения с прессой председатель партии «Единая Россия» положительно оценил работу движения «За свободу наций», его участники добились подписания ряда документов.

Ранее Медведев назвал последствия запрета для немецкой партии АдГ посещать Россию.

