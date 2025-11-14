На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев оценил результаты работы движения «За свободу наций!»

Медведев назвал результаты работы движения «За свободу наций!» неплохими
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев положительно оценил работу движения «За свободу наций», его участники добились подписания ряда документов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Результаты неплохие. Государства подписали документы, точнее партии, которые здесь представлены, для того, чтобы вместе противостоять этим самым колониальным практикам в отношении избирательной системы», — сказал Медведев журналистам.

14 ноября в Сочи состоялось второе заседание Постоянного комитета Движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — «За свободу наций!», организованное партией «Единая Россия». Более полусотни представителей из Европы, Азии и Африки приняли участие в мероприятии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева на площадке Федеральной территории «Сириус».

В своем приветственном слове председатель форума подчеркнул, что движение «За свободу наций!», а также страны Глобального Юга и Востока, намерены и дальше объединять прогрессивные силы всего мира для борьбы за освобождение колониальных государств.

Ранее Путин заявил о необходимости создания новой модели глобального развития без неоколониализма.

