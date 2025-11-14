Правительство утвердило план госпрограммы переселения россиян из-за рубежа

Российское правительство утвердило комплекс мер, направленных на выполнение государственной программы по переселению соотечественников, проживающих за границей, на период 2026-2028 годов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распоряжение кабмина.

Документ закрепляет перечень действий, необходимых для успешного выполнения программы.

«Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2026 — 2028 годы», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 12 сентября внес корректировки в государственную программу, направленную на поддержку добровольного переселения на территорию РФ. Согласно обновленному тексту документа, соотечественникам, являющимся гражданами Белоруссии, Казахстана, а также Молдавии или Украины, теперь не потребуется подтверждать знание русского языка. Данное послабление также распространяется на репатриантов, выразивших желание участвовать в указанной программе.

Ранее в Госдуме призвали ужесточить требования программы репатриации.