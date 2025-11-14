На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Киева обвинили Зеленского в осведомленности о коррупции в энергетике

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Жители Киева заявили, что президент Украины Владимир Зеленский знал о происходящих в сфере энергетики Украины коррупционных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинским изданием «Страна.ua», среди жителей Киева.

Большинство опрошенных граждан заявили, что Зеленский «не мог не знать» о коррупции в энергосфере, в том числе в компании «Энергоатом».

Как заявил один из респондентов, руководство страны и предприятий вертятся в одном кругу и «все про всех знают».

Зеленский, комментируя расследование дела о коррупции в операторе украинских АЭС, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), заявлял, что «каждый, кто участвовал в создании коррупционных схем в «Энергоатоме», должен понести ответственность».

10 ноября НАБУ сообщало, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказывал, что обыски велись у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в «Энергоатоме».

В этот же день Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Дмитрия Нестерука, экс-руководителя компании БК КБР, проходящего по делу о хищении 100 млн гривен (около $2,3 млн) из «Энергоатома».

Ранее на Украине рассказали об «отмывании» коррупционных денег в сфере энергетики.

Новости Украины
