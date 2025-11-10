Зеленский прокомментировал расследование коррупционного дела по «Энергоатому»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование дела о коррупции в «Энергоатоме», которое в настоящее время ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Данный вопрос украинский лидер затронул в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул важность борьбы с коррупцией, заявив, что «любые действия, направленные против коррупции, имеют решающее значение, и каждый, кто участвовал в создании коррупционных схем в «Энергоатоме», должен понести ответственность». Он также отметил необходимость содействия правительства расследованию.

10 ноября Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Дмитрия Нестерука, бывшего руководителя компании БК КБР, проходящего по делу о хищении 100 млн гривен (около $2,3 млн) из Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом».

Нестерук подозревается в организации поставок оборудования для системы радиационного контроля «Энергоатома» по искусственно завышенным ценам. Известно, что незадолго до этого он был экстрадирован в Украину из Германии.

Ранее на Украине рассказали об «отмывании» коррупционных денег в сфере энергетики.