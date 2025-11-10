На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прокомментировал расследование коррупционного дела по «Энергоатому»

Зеленский упомянул о расследовании дела по «Энергоатому», которое ведет НАБУ
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал расследование дела о коррупции в «Энергоатоме», которое в настоящее время ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Данный вопрос украинский лидер затронул в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский подчеркнул важность борьбы с коррупцией, заявив, что «любые действия, направленные против коррупции, имеют решающее значение, и каждый, кто участвовал в создании коррупционных схем в «Энергоатоме», должен понести ответственность». Он также отметил необходимость содействия правительства расследованию.

10 ноября Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Дмитрия Нестерука, бывшего руководителя компании БК КБР, проходящего по делу о хищении 100 млн гривен (около $2,3 млн) из Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом».

Нестерук подозревается в организации поставок оборудования для системы радиационного контроля «Энергоатома» по искусственно завышенным ценам. Известно, что незадолго до этого он был экстрадирован в Украину из Германии.

Ранее на Украине рассказали об «отмывании» коррупционных денег в сфере энергетики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами