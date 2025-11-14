На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил обострение риторики между Китаем и Японией

Политолог Кистанов: Китай и Япония могут избежать военного конфликта
true
true
true
close
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что обострение вокруг Тайваня представляет для Токио «экзистенциальную угрозу».

Он пояснил, что экономическая и энергетическая безопасность Японии во многом связаны с Тайванем, который лежит около основных путей экспорта товаров и импорта энергоресурсов.

«Решение Пекином «тайваньского вопроса» приведет к большему китайскому контролю над торговыми маршрутами и зависимости Японии от Китая», — сказал Кистанов.

Впрочем, он допустил, что стороны могут избежать военного конфликта, а в среднесрочной перспективе даже сделают дипломатические шаги навстречу друг другу.

14 ноября официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если решится применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня.

Так он отреагировал на заявление Такаити о том, что военный кризис в районе Тайваня представляет для Японии «экзистенциальную угрозу», которая может вынудить Токио «осуществить право на коллективную самооборону».

Ранее в Японии разгорелся скандал из-за высказывания министра о Курильских островах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами