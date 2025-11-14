Политолог объяснил обострение риторики между Китаем и Японией

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что обострение вокруг Тайваня представляет для Токио «экзистенциальную угрозу».

Он пояснил, что экономическая и энергетическая безопасность Японии во многом связаны с Тайванем, который лежит около основных путей экспорта товаров и импорта энергоресурсов.

«Решение Пекином «тайваньского вопроса» приведет к большему китайскому контролю над торговыми маршрутами и зависимости Японии от Китая», — сказал Кистанов.

Впрочем, он допустил, что стороны могут избежать военного конфликта, а в среднесрочной перспективе даже сделают дипломатические шаги навстречу друг другу.

14 ноября официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если решится применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня.

Так он отреагировал на заявление Такаити о том, что военный кризис в районе Тайваня представляет для Японии «экзистенциальную угрозу», которая может вынудить Токио «осуществить право на коллективную самооборону».

