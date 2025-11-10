На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии разгорается скандал из-за высказывания министра о Курильских островах

Kyodo: в Японии разгорелся скандал из-за слов министра Кикавады о Курилах
Данил Годлевский/РИА «Новости»

В Японии разразился дипломатический скандал после заявления министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которое было воспринято как косвенное признание российского суверенитета над южными Курильскими островами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Во время визита на мыс Носаппу в префектуре Хоккайдо Кикавада заявил, что это «самое близкое место к иностранному государству». Фраза вызвала резкую критику, поскольку ее расценили как намек на принадлежность островов России. Генсек кабинета министров Минору Кихара публично сделал министру выговор за «неуместность и двусмысленность» высказывания.

Позже Кикавада принес официальные извинения перед бывшими жителями Курильских островов, пообещав в будущем быть более осторожным в формулировках.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом обращении к парламенту заявила о намерении заключить мирный договор с Россией для урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В Кремле приветствовали это стремление, но подчеркнули, что диалог Москвы и Токио «свернут практически до нуля». В Госдуме рассказали, почему российские власти будут только рады, если первая в истории Японии женщина-премьер сможет уладить многолетний спор. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Китае раскрыли, как Россия передала привет новому премьеру Японии ракетоносцами.

