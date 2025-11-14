Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины

Зеленский обратился к Западу с требованием срочно усилить ПВО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X обратился к западным странам с требованием срочно усилить противовоздушную оборону (ПВО) Украины после очередных ракетных ударов.

Украинский лидер подчеркнул необходимость поставок дополнительных систем ПВО и ракет-перехватчиков. Параллельно он вновь призвал ужесточить санкционное давление на Россию.

«Европа и США могут помочь», — заявил Зеленский.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как сообщил военный блогер Юрий Подоляка, Россия поразила все ТЭЦ в Киеве и использовала новую тактику в применении дронов, пуская аппараты на сверхмалой высоте.

Ранее Зеленский созвонился с Алиевым на фоне ударов России.