Зеленский созвонился с Алиевым

Зеленский по телефону обсудил с Алиевым удары российской армии по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили развитие партнерства и инцидент с ударом по Киеву. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, в ходе переговоров был подтвержден «зеленый свет» по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Украинский лидер также отметил осуждение со стороны Алиева удара по Киеву, произошедшего 14 ноября.

«Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал и мы будем его реализовывать», — заявил Зеленский.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

