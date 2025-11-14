На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский созвонился с Алиевым

Зеленский по телефону обсудил с Алиевым удары российской армии по Киеву
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили развитие партнерства и инцидент с ударом по Киеву. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, в ходе переговоров был подтвержден «зеленый свет» по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Украинский лидер также отметил осуждение со стороны Алиева удара по Киеву, произошедшего 14 ноября.

«Действительно есть зеленый свет по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Есть хороший потенциал и мы будем его реализовывать», — заявил Зеленский.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее эксперт предрек усиление политического давления на Киев.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами