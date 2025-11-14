На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии призвали «надеть поводок» на фон дер Ляйен

Профессор Малинен: фон дер Ляйен нужно уволить, надев на нее поводок
true
true
true
close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен нужно уволить, надев на нее поводок. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с занимаемой должности», — заявил он.

Так он отреагировал на слова польского евродепутата Гжегожа Брауна, который назвал главу Еврокомиссии «рейхсфюрером» и намекнул на ее опасность для общества. Малинен согласился со мнением политика, напомнив, что последним в истории рейхсфюрером СС был Генрих Гиммлер.

До этого газета The European Conservative писала, что фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Евросоюза наоборот «устали» от помощи Киеву. В публикации говорится, что глава ЕК говорила о том, что Евросоюз «предоставит Украине кредит, который Украина вернет, если Россия выплатит репарации».

Речь идет о сумме в €140 миллиардов, которая на практике означает «увеличение долга для Украины и дополнительное финансовое бремя для европейцев». Авторы отметили, что помощь Европы украинской стороне разобщает единство политического блока.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не приняли решение по экспроприации российских активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами