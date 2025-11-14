Профессор Малинен: фон дер Ляйен нужно уволить, надев на нее поводок

Председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен нужно уволить, надев на нее поводок. Об этом на своей странице в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.

«Фон дер Ляйен следует посадить на поводок и уволить с занимаемой должности», — заявил он.

Так он отреагировал на слова польского евродепутата Гжегожа Брауна, который назвал главу Еврокомиссии «рейхсфюрером» и намекнул на ее опасность для общества. Малинен согласился со мнением политика, напомнив, что последним в истории рейхсфюрером СС был Генрих Гиммлер.

До этого газета The European Conservative писала, что фон дер Ляйен «одержима» конфликтом на Украине, в то время как ряд стран Евросоюза наоборот «устали» от помощи Киеву. В публикации говорится, что глава ЕК говорила о том, что Евросоюз «предоставит Украине кредит, который Украина вернет, если Россия выплатит репарации».

Речь идет о сумме в €140 миллиардов, которая на практике означает «увеличение долга для Украины и дополнительное финансовое бремя для европейцев». Авторы отметили, что помощь Европы украинской стороне разобщает единство политического блока.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не приняли решение по экспроприации российских активов.