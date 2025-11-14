В ГД предупредили о наказании за брошенную купюру на фоне взрыва в Красногорске

Свищев: за специально брошенную купюру можно сесть по статье о хулиганстве

За специально брошенную купюру можно сесть по статье о хулиганстве. Об этом в интервью изданию «Подъем» заявил депутат Дмитрий Свищев.

По его словам, особое внимание к данному вопросу возникло после инцидента в Красногорске, где пострадал школьник, поднявший с земли 10-рублевую купюру. После этого в Москве и Московской области начали находить подозрительные свертки.

По словам политика, злоумышленники могут специально оставлять на улицах деньги, чтобы «посеять некую панику и хаос в обществе».

«У нас достаточно компетентные службы, и я уверен, что сейчас идут и приказы, и поручения, спецслужбы сейчас ищут виновных, ищут умысел. Согласитесь, не так часто бросает кто-то деньги на улицах для того, чтобы просто так пошутить», — добавил Свищев.

Депутат подчеркнул, что «хайповать на трагедии» недопустимо. Он добавил, что при наличии доказательств можно получить наказание как по уголовной статье, так и по административной, однако избранная мера пресечения будет зависеть от мотива злоумышленника. Политик призвал обращать внимание на подозрительные предметы и быть осторожными, поскольку «мы живем в сложнейшее время».

Вопрос о наказании за подозрительные предметы возник после того, как несколько дней назад школьник едва не лишился руки после того, как схватился за подобную ловушку. Он заметил на земле сверток с десятирублевой купюрой. Мальчик решил поднять ее, но последовал взрыв.

В результате пострадавший получил серьезные травмы. Медики в течение шести часов пытались восстановить школьнику руку. Ситуация усложнялась тем, что ткани серьезно разорвало. Вторую руку школьнику также повредило.

