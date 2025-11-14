Глава «Росатома» оценил снятие санкций США с АЭС «Пакш-2»

Снятие американских санкций с проекта строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии стало важнейшим политическим сигналом со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, слова которого передает РИА Новости.

По словам главы российской госкорпорации, дальнейшее развитие атомного проекта в Венгрии может стать значимым элементом в возможных конструктивных договоренностях между Россией и США.

8 ноября венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме сообщил, что США полностью отменят санкции против строительства атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, из которых Вашингтон до сих пор делал только временные исключения.

5 ноября стало известно, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства.

Ранее сообщалось, что Венгрия подаст в суд на ЕС из-за российского газа.