США отменят санкции против проекта АЭС «Пакш-2» в Венгрии

США полностью отменят санкции против строительства атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии, из которых Вашингтон до сих пор делал только временные исключения. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме, передает ТАСС.

«Освобождение «Пакш-2» от санкций не будет продлеваться. Эти санкции, которые были введены ранее, будут полностью отменены», — сказал глава правительства.

Он отметил, что со стороны Соединенных Штатов теперь нет никаких возражений против строительства второй очереди АЭС в Пакше.

5 ноября стало известно, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии получил лицензию на начало строительства.

30 июня министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом АЭС «Пакш-2», новые энергоблоки могут быть построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период станция производит почти половину всей электроэнергии в стране, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства.

В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). РФ должна была выделить Венгрии на реализацию проекта кредит в размере до €10 млрд. Общая стоимость работ при этом оценивалась в €12,5 млрд.

Ранее Путин назвал санкции США попыткой оказать давление на Россию.