На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ выразили обеспокоенность действиями США в Карибском море

Захарова: методы США по решению проблем в Карибском море противоречат нормам ООН
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность относительно методов, избранных Вашингтоном для урегулирования ситуации в Карибском море. Ее слова приводит «Интерфакс».

«Крайне обеспокоены выбранными США военными методами решения проблемы. <...> Действия американских властей прямо противоречат международно-правовым обязательствам США», — отметила Захарова в ходе брифинга.

Представитель МИД напомнила, что преамбула конвенции определяет искоренение незаконного оборота наркотиков как коллективную ответственность всех государств и подчеркивает необходимость координации усилий в рамках международного сотрудничества для достижения этой цели.

«Необоснованные военные атаки на гражданские суда создают опасный прецедент, открывая возможность для неизбирательных нападений на любые государства под вымышленным предлогом борьбы с наркотрафиком», — подчеркнула Захарова.

12 ноября СМИ сообщали, что служба разведки Великобритании приостановила передачу США разведданных о перемещении подозрительных кораблей в Карибском бассейне.

Ранее Госдума РФ призвала мировое сообщество осудить угрозы США в адрес Венесуэлы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами