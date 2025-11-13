На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

США отложили санкции против Венгрии за закупки нефти и газа у России

Рубио: США дали Венгрии отсрочку от санкций за закупку нефти у России
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

США сделали исключение из антироссийских санкций для Венгрии, сообщил на брифинге американский госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат заявил, что исключения из антироссийских санкций для республики будут введены на один год. Рубио пояснил, что немедленное отключение трубопроводов для нефти и газа нанесло бы «глубочайший ущерб» венгерской экономике.

7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром республики Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт. При этом американский президент допустил проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. А Орбан сказал, что только США и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее в Киеве заявили о приостановке переговоров с Москвой.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами