США отложили санкции против Венгрии за закупки нефти и газа у России

Рубио: США дали Венгрии отсрочку от санкций за закупку нефти у России

США сделали исключение из антироссийских санкций для Венгрии, сообщил на брифинге американский госсекретарь Марко Рубио.

Дипломат заявил, что исключения из антироссийских санкций для республики будут введены на один год. Рубио пояснил, что немедленное отключение трубопроводов для нефти и газа нанесло бы «глубочайший ущерб» венгерской экономике.

7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Венгрии исключения для закупок российской нефти в обход санкций. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром республики Орбаном в Белом доме, отметив географическую уязвимость страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт. При этом американский президент допустил проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. А Орбан сказал, что только США и Венгрия выступают за мир на Украине.

Ранее в Киеве заявили о приостановке переговоров с Москвой.