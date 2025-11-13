Евросоюз выделил Украине €4,1 млрд по программе ERA

Евросоюз перевел Украине последние средства по программе ERA, которая финансировалась за счет доходов от замороженных активов российского Центробанка. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

«Сегодняшняя выплата Украине в размере € 4,1 млрд завершает вклад ЕС € 18,1 млрд в кредитную инициативу ERA. Финансируемый за счет прибыли от иммобилизованных активов России, он помогает Украине защищать себя, поддерживать работу служб и продвигать важные реформы», — написал он.

Проект Resilience Activity (ERA) финансировался Агентством США по международному развитию (USAID) и был направлен на поддержку экономической устойчивости Украины. После прихода к власти Дональда Трампа деятельность USAID была прекращена, а ее программы были переданы в ведение Госдепа.

До этого ТАСС со ссылкой на Нацбанк Украины сообщал, что украинский бюджет за период с ноября 2024 по октябрь 2025 года получил $52 млрд внешней финансовой помощи, из которых $22,9 млрд составили доходы от замороженных российских активов.

Ранее Германия нашла еще €3 млрд на укрепление Украины.