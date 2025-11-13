Мерц ждет от Зеленского более активной борьбы с коррупцией на Украине

Мерц: ожидаем, что Украина будет бороться с коррупцией и проводить реформы

Германия ждет от Украины более активной борьбы с коррупцией. Об этом на фоне коррупционного скандала, связанного с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает газета The Guardian.

Как отмечается в сообщении издания, Мерц «подчеркивает ожидание правительства Германии, что Украина будет активно бороться с коррупцией и проводить дальнейшие реформы, особенно в области верховенства права».

Лидеры, отмечает Guardian, также обсудили продолжение помощи Украине, содействие в развитии противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры, а также растущее число молодых украинских мужчин, стремящихся покинуть страну.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.