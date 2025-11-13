На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсоне связали пропажу света с отъездом Зеленского

ТАСС: свет в Херсоне выключился почти на сутки после отъезда Зеленского
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Херсоне начали наблюдаться проблемы с электричеством после отъезда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

По словам собеседника агентства, была замечена закономерность, что на местах, где украинский лидер снимает патриотические видео, обязательно через какое-то время оказывается флаг России.

«Омрачил визит также тот факт, что проблем с электричеством в городе не было буквально до тех пор, пока Зеленский не отъехал от него на какое-то удаление», — заявил источник.

Он предположил, что отключение электричества стало компенсацией за тот «долг», который город получил во время визита Зеленского. Свет в Херсоне пропал почти на сутки.

Представитель подполья сообщил, что в ходе поездки президент Укрианы «толком не затронул вопросы», которые действительно волнуют местных жителей, включая проблемы с питьевой водой, выплаты, компенсации за поврежденные дома, а также сроки по восстановлению критической инфраструктуры. По мнению источника, визит Зеленского был «пиаром», который организовали после визита американской актрисы Анджелины Джоли.

8 ноября украинцев предупредили о повсеместных отключениях света и ограничениях мощностей из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Там связали вынужденные меры с «российскими обстрелами». Украинцев призвали экономить электричество.

Ранее Сальдо заявил, что жители Херсона получат российское гражданство.

