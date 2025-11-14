Вэнс оценил свое возможное выдвижение на пост президента США

Вэнс заявил, что пока не думает о возможности баллотироваться в президенты США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ни он, ни госсекретарь Марко Рубио пока не имеют права занимать пост президента Соединенных Штатов Америки. Об этом Вэнс сказал в интервью телеканалу Fox News.

В начале ноября газета Politico писала, что Рубио в частной беседе заявил, что Вэнс будет кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2028 года.

Вэнс отметил, что нелепо считать Рубио своим соперником, и назвал его своим коллегой. По словам вице-президента, сейчас он полностью сосредоточил свое внимание на работе, а у администрации, и нынешнего республиканского большинства в Вашингтоне есть больше года на реализацию своей программы до промежуточных выборов 2026 года.

Политик подчеркнул, что республиканцы сделают все для победы на промежуточных выборах. Вопрос о кандидатах в президенты США будет обсужден с действующим главой государства Дональдом Трампом, уточнил Вэнс.

В октябре Трамп, рассуждая о своем возможном преемнике на посту президента США, заявлял, что есть Вэнс, — «он отличный», а также Марко Рубио. Республиканец выразил уверенность в том, что никто не захочет конкурировать с двумя этими кандидатами.

Ранее Трамп отказался избираться на пост вице-президента США в 2028 году.