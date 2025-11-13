На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

С сайта Госдепа США пропали записи о риске ядерной войны с СССР

WP: Госдеп США удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году
true
true
true
close
Jose Luis Magana/AP

Госдепартамент США удалил онлайн-записи о риске ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer в Западной Европе в 1983 году. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

По данным издания, ведомство с 1991 года обязано по закону публиковать «полную, точную и достоверную» историю внешней политики США за прошедшие 30 лет. В рамках этого Госдеп выпустил более 450 томов, которые в эпоху интернета начали издаваться преимущественно в цифровом виде.

В публикации уточнили, что изначально информация об инциденте 1983 года была включена в том о политике администрации президента США Рональда Рейгана в отношении СССР, которую он проводил с 1983 по 1985 год. На этих страницах были размещены такие документы, как предупреждение о том, что учения Able Archer приблизили Соединенные Штаты к ядерной войне сильнее, чем многие считали. В документах утверждалось, что эти учения настолько напоминали реальную ядерную атаку, что СССР якобы начал готовиться к ядерной войне. Однако на данный момент Госдеп удалил 15 страниц, которые содержали эти данные, пишет WP.

«Ключевые исторические записи были удалены без объяснения причин. Госдепартамент удалил историю», — отмечается в статье.

Ранее в МИД России заявили, что политика НАТО ведет к ядерной войне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами