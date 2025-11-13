С сайта Госдепа США пропали записи о риске ядерной войны с СССР

WP: Госдеп США удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1983 году

Госдепартамент США удалил онлайн-записи о риске ядерной войны с СССР во время учений НАТО Able Archer в Западной Европе в 1983 году. Об этом сообщила газета Washington Post (WP).

По данным издания, ведомство с 1991 года обязано по закону публиковать «полную, точную и достоверную» историю внешней политики США за прошедшие 30 лет. В рамках этого Госдеп выпустил более 450 томов, которые в эпоху интернета начали издаваться преимущественно в цифровом виде.

В публикации уточнили, что изначально информация об инциденте 1983 года была включена в том о политике администрации президента США Рональда Рейгана в отношении СССР, которую он проводил с 1983 по 1985 год. На этих страницах были размещены такие документы, как предупреждение о том, что учения Able Archer приблизили Соединенные Штаты к ядерной войне сильнее, чем многие считали. В документах утверждалось, что эти учения настолько напоминали реальную ядерную атаку, что СССР якобы начал готовиться к ядерной войне. Однако на данный момент Госдеп удалил 15 страниц, которые содержали эти данные, пишет WP.

«Ключевые исторические записи были удалены без объяснения причин. Госдепартамент удалил историю», — отмечается в статье.

Ранее в МИД России заявили, что политика НАТО ведет к ядерной войне.