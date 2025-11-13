На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о покупке дронов для ВСУ за «электронные баллы»

Зеленский обсудил с боевиками ВСУ покупку дронов за электронные баллы
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с боевиками ВСУ систему закупок дронов в войска за «электронные баллы». Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

«Отдельно говорили о реализации программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы «армия дронов.Бонус», и особенности применения дронов «вампир»», — сообщил он.

В ходе встречи с военными, отметил Зеленский, также обсуждался вопрос наступления ВС РФ на ряде направлений фронта.

В начале ноября газета The Guardian писала, что военнослужащие ВСУ зарабатывают на фронте очки с помощью ударов беспилотниками по ВС РФ и потом обменивают их на новое оружие в онлайн-магазине.

Украинские операторы БПЛА, отмечала Guardian, соревнуются за очки в рамках «Бонусной системы армии беспилотников». Система, запущенная более года назад, вознаграждает солдат за нанесение ударов очками, которые можно обменять на покупку нового оружия в интернет-магазине Brave1, сообщается в материале.

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами