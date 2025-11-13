В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

Киев развернул масштабную информационную атаку против Крыма, распространяя ложные сообщения о работе систем противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По словам официального представителя, украинская сторона пытается выдать штатную работу ПВО за так называемые «прилеты». Крючков опроверг эту информацию, назвав ее фейком.

Крючков призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам и соблюдать информационную гигиену. Он также напомнил об ответственности за съемку и публикацию материалов о работе систем противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны за два часа сбили 14 украинских беспилотников над территорией Крыма и акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, воздушные атаки были отражены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени 13 ноября. Половина целей уничтожена над полуостровом, остальные - над морской акваторией.

Ранее в Ялте задержали мужчину за съемку видео с дрона рядом с охраняемым объектом.