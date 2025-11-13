На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский планирует визит в Грецию на фоне коррупционного скандала

Зеленский на фоне коррупционного скандала с пленками Миндича едет в Грецию
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

На фоне разгорающегося коррупционного скандала, связанного с «пленками Миндича», президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Грецию. Об этом сообщает издание Kathimerini.

По данным издания, визит украинского лидера запланирован на воскресенье, 16 ноября.

Отмечается, что программа визита претерпевает изменения из-за соображений безопасности, но прибытие Зеленского ожидается до полудня.

В рамках визита запланированы встречи с президентом Греции Константинасом Тасуласом, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и спикером парламента Никитасом Какламанисом.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении крупной операции, направленной на пресечение коррупции в энергетическом секторе. Спустя два дня украинское правительство приняло решение временно отстранить от должности министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко в связи с проводимыми в его отношении следственными действиями. Параллельно, обыски прошли и у бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского.

Ранее в Раде потребовали проверить Зеленского на госизмену.

