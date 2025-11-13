На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты рассказали о последствиях вторжения США в Венесуэлу

«Известия»: вторжение США в Венесуэлу приведет к росту цен на нефть
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

После начала интервенции США в Венесуэлу в краткосрочной перспективе цены на нефть могут резко вырасти. Об этом газете «Известия» заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики, главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов.

По его словам, Венесуэла поставляет порядка 600 тыс. баррелей в сутки. Это значимый объем, но на фоне мирового потребления в 104–105 млн баррелей в сутки этот показатель не выглядит значимой величиной.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что при начале операции или вторжении кораблей в территориальные воды Венесуэлы танкеры не будут подходить к берегам страны для загрузки нефти. Тогда Каракас приостановит добычу нефти.

Юшков считает, что это толкнет цены на топливо вверх, хотя Венесуэла добывает и экспортирует мало нефти.

Накануне сообщалось, что авианосец USS Gerald R. Ford вошел в зону ответственности Южного командования США, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн.

Ранее в Венесуэле была объявлена массовая мобилизация.

