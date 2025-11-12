В Венесуэле объявлена массовая мобилизация

Правительство Венесуэлы объявило массовую мобилизацию в Вооруженные силы страны. Подобное решение стало ответом на переброску войск США в Карибский регион, сообщает CNN.

По словам, главы Минобороны страны Владимира Падрино Лопеса, этот шаг — ответ на «империалистическую угрозу», исходящую от США. Помимо этого, минобороны объявило о начале учений, в которых примет участие Боливарианская милиция — резервные силы, состоящие из гражданских лиц, уточняет CNN.

Крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford ранее вошел в зону ответственности Южного командования, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, и присоединился к восьми другим кораблям ВМС США в зоне ответственности USSOUTHCOM.

До этого в Пентагоне заявили, что авианосец и его ударная группа отправятся в регион для поддержки того, что минобороны страны назвало усилиями по борьбе с наркотиками.

Ранее сообщалось, что Мадуро может уйти в отставку в обмен на амнистию и гарантии.