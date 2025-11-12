На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Венесуэле объявлена массовая мобилизация

CNN: Венесуэла объявила массовую мобилизацию в ответ на переброску войск США
close
Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Правительство Венесуэлы объявило массовую мобилизацию в Вооруженные силы страны. Подобное решение стало ответом на переброску войск США в Карибский регион, сообщает CNN.

По словам, главы Минобороны страны Владимира Падрино Лопеса, этот шаг — ответ на «империалистическую угрозу», исходящую от США. Помимо этого, минобороны объявило о начале учений, в которых примет участие Боливарианская милиция — резервные силы, состоящие из гражданских лиц, уточняет CNN.

Крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford ранее вошел в зону ответственности Южного командования, которая охватывает Латинскую Америку и Карибский бассейн, и присоединился к восьми другим кораблям ВМС США в зоне ответственности USSOUTHCOM.

До этого в Пентагоне заявили, что авианосец и его ударная группа отправятся в регион для поддержки того, что минобороны страны назвало усилиями по борьбе с наркотиками.

Ранее сообщалось, что Мадуро может уйти в отставку в обмен на амнистию и гарантии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами