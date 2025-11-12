На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц пожаловался на «страдания» немецкого бизнеса

Мерц: немецкие компании страдают от высоких цен на энергоносители
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Высокие цены на энергоносители привели к тому, что немецкие компании «страдают», Германии нужно повысить конкурентоспособность экономики. Об этом, передает портал Regional Heute, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Ценовая конкурентоспособность нашей экономики должна повыситься, в том числе за счёт решения проблемы высоких цен на энергоносители. Немецкие компании страдают от этих высоких цен на энергоносители, и могу вас заверить: федеральное правительство в Берлине и Брюсселе в настоящее время активно работает над поиском решений в этом году», — отметил он.

Канцлер подверг критике тот факт, что в последние годы Германия слишком много жила за счет своих резервов.

«Эти резервы нашей экономики сейчас истощены, и именно поэтому у нас общая цель: мы хотим сделать Германию по-настоящему конкурентоспособным местом для бизнеса», — добавил глава правительства.

В начале ноября министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что в Европейском союзе (ЕС) третий год подряд падает промышленное производство, а разрыв в производительности труда с США увеличивается.

Ранее канцлер Германии признал сложное положение страны.

