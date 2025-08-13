На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ВСУ растет недовольство командованием украинской армии

WSJ: в ВСУ жалуются на командование из-за операций с неоправданными потерями
Anatolii Stepanov/Reuters

Командование ВСУ «скатилось» к принудительно-приказному подходу к организации боевых действий, что приводит к потерям и недовольству солдат украинской армии. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Украинская армия скатилась к более жесткому, принудительно-приказному подходу к ведению боевых действий... что порождает растущее недовольство неоправданными потерями, а также подрывает моральный дух гражданского населения и набор его в армию», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что украинские генералы часто отдают приказы о проведении бесперспективных атак на позиции ВС России.

Кроме того, пишет WSJ, командиры ВСУ неоднократно отказывались санкционировать своевременное тактическое отступление, подвергая военных опасности окружения и уничтожения.

До этого в российских силовых структурах сообщали, что власти Украины, смирившись с утратой Донбасса, всеми силами пытаются не допустить потери Сумской и Днепропетровской областей, бросая туда боеспособные подразделения.

Ранее американский эксперт заявил, что Россия с честью побеждает на Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
