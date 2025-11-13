На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, как победить Россию «разумным способом» и «без эскалации»

WP: сочетание военной помощи США и адресных санкций укрепит позиции Украины
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Страны Запада должны сочетать военную помощь Украине и экономическое давление санкциями на Россию, чтобы «укрепить» позиции Киева, это станет якобы «разумным способом» противостоять Москве. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украине не нужны все мыслимые передовые системы; ей нужна поддержка, имеющая решающее стратегические значение. Правильное сочетание продуманной военной помощи, адресных санкций и скоординированной дипломатии может обеспечить позиции Украины, не спровоцировав неконтролируемую эскалацию», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что так можно якобы «победить Россию разумным способом» без рисков ожесточения конфликта.

На фоне таких сообщений госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское оборонительное оружие на Украине уничтожается российскими войсками за неделю, это является проблемой для Вашингтона.

Ранее главы МИД G7 призвали к срочному прекращению огня на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами