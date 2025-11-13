Страны Запада должны сочетать военную помощь Украине и экономическое давление санкциями на Россию, чтобы «укрепить» позиции Киева, это станет якобы «разумным способом» противостоять Москве. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Украине не нужны все мыслимые передовые системы; ей нужна поддержка, имеющая решающее стратегические значение. Правильное сочетание продуманной военной помощи, адресных санкций и скоординированной дипломатии может обеспечить позиции Украины, не спровоцировав неконтролируемую эскалацию», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что так можно якобы «победить Россию разумным способом» без рисков ожесточения конфликта.

На фоне таких сообщений госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американское оборонительное оружие на Украине уничтожается российскими войсками за неделю, это является проблемой для Вашингтона.

Ранее главы МИД G7 призвали к срочному прекращению огня на Украине.