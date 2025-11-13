Рубио заявил, что американская техника на Украине не живет больше недели

Рубио: проблема в том, что техника США на Украине уничтожается за неделю

Американское оборонительное оружие на Украине уничтожается российскими войсками за неделю, это является проблемой для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в рамках общения с журналистами.

«Мы ведем с ними (украинцами – «Газета.Ru») переговоры об оборонительном оружии для защиты их энергосистемы. И я знаю, что мы постоянно ведем технические переговоры о том, какое конкретное оборудование им необходимо. Но в конечном счете, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет», — отметил он.

По словам Рубио, энергосистема Украины каждый год сокращается, поэтому каждый год «они начинают с более низкого базового уровня».

13 ноября Рубио также заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия в данный момент не желает мира по-настоящему.

На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не согласна с такой позицией.

Ранее главы МИД G7 призвали к срочному прекращению огня на Украине.