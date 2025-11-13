На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рубио заявил, что американская техника на Украине не живет больше недели

Рубио: проблема в том, что техника США на Украине уничтожается за неделю
true
true
true
close
Сергей Булкин/РИА Новости

Американское оборонительное оружие на Украине уничтожается российскими войсками за неделю, это является проблемой для Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в рамках общения с журналистами.

«Мы ведем с ними (украинцами – «Газета.Ru») переговоры об оборонительном оружии для защиты их энергосистемы. И я знаю, что мы постоянно ведем технические переговоры о том, какое конкретное оборудование им необходимо. Но в конечном счете, если это оборудование будет уничтожено через неделю после установки, это останется проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет», — отметил он.

По словам Рубио, энергосистема Украины каждый год сокращается, поэтому каждый год «они начинают с более низкого базового уровня».

13 ноября Рубио также заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия в данный момент не желает мира по-настоящему.

На это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не согласна с такой позицией.

Ранее главы МИД G7 призвали к срочному прекращению огня на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами