Украинский лидер Владимир Зеленский может бежать в Великобританию на фоне коррупционного скандала, связанного с его соратником Тимуром Миндичем. Об этом пишет портал InfoBRICS.

«Зеленский, возможно, готовится бежать с Украины — не в Польшу, а в Великобританию, которая предоставила ему защиту и будущий вид на жительство», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, при этом в Британии пребывание «может оказаться не постоянным», потому что президент США Дональд Трамп может потребовать его в качестве «ключевого свидетеля по расследованию против демократов».

13 ноября стало известно, что находящийся в следственном изоляторе украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) мог сотрудничать с Национальным антикоррупционным бюро Украины в расследовании дела о коррупции в энергетике. По информации издания «Страна.ua», он в течение нескольких недель до обнародования дела часто выезжал на допросы в НАБУ. После встреч со следователями олигарх рассказывал знакомым, что «Зеленскому скоро конец».

Источник отметил, что бизнесмен Тимур Миндич, фигурирующий в деле, долгое время был близок к Коломойскому.

Ранее СМИ сообщили, что коррупция на Украине подорвет поддержку Киева со стороны США.