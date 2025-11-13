Трамп может отменить пошлины на бразильский кофе

CNN Brasil: Трамп может пересмотреть или отменить пошлины на бразильский кофе

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены импортных пошлин на бразильский кофе в ближайшее время. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil со ссылкой на дипломатические источники.

Вопрос об отмене тарифов станет ключевым на встрече госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой в Вашингтоне. По данным источников, инициатива исходит от Белого дома.

«Трамп уже потребовал скорейшего принятия мер по снижению цен на кофе в США», — отмечают источники телеканала.

Отмена пошлин может существенно повлиять на потребительские цены в США, где бразильский кофе составляет значительную часть рынка.

12 ноября Трамп на фоне роста цен на кофе пообещал снизить тарифы на эту продукцию.

В июле текущего года США ввели пошлины на импорт кофе из Бразилии, Вьетнама и Колумбии. Это привело к скачку розничных цен на кофе в августе почти на 21%.

В октябре члены палаты представителей Ро Ханна (демократ от Калифорнии) и Дон Бэкон (республиканец от Небраски) призвали президента освободить кофе от дополнительных пошлин.

Ранее СМИ сообщили о намерении президента Бразилии позвонить Трампу.