Саакашвили рассказал об условиях содержания в тюрьме

Саакашвили заявил, что в его тюремной камере работают только российские каналы
После возвращения в тюрьму из медицинского учреждения экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в его камере доступны для просмотра исключительно российские телеканалы. Об этом политик написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На этот раз тюрьма полностью переполнена. За мной следует гораздо больше тюремных охранников, чем раньше. <...> И еще один очень примечательный момент: у меня в камере по телевизору транслируются только российские каналы, не считая одного азербайджанского», — подчеркнул политик.

В Грузии против Саакашвили выдвинуто пять уголовных обвинений, включая дело об избиении депутата Гелашвили, о растрате государственных средств, о разгоне протестной акции в 2007 году и о незаконном пересечении границы. На основании вынесенных приговоров Саакашвили должен будет отбывать наказание до 2034 года.

Пенитенциарная служба Грузии ранее сообщила о переводе Саакашвили обратно в тюрьму, объяснив это улучшением его состояния здоровья. Саакашвили находился в клинике с мая 2022 года после продолжительной голодовки, предпринятой после ареста.

Ранее в Грузии захотели запретить партию Саакашвили.

