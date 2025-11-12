Директор клиники объяснил возвращение Саакашвили в тюрьму

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили выписали из клиники, поскольку ему больше не требовалось стационарное лечение. Об этом сообщила директор медучреждения «Вивамед» Нино Надирадзе, передает РИА Новости.

«Его состояние было удовлетворительное, и ему больше не требовалось стационарное лечение, следовательно, он был выписан… его перевезли из клиники», — сказала врач.

Несколькими часами ранее сообщалось, что Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед». В учреждении политик лечился с мая 2022 года.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некоторым были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».

Его здоровье пошатнулось после 50-дневной голодовки, которую он объявил после ареста, поэтому он сначала был в тюремной больнице, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике.

Ранее премьер Грузии рассказал, кто начал войну с Южной Осетией в 2008 году.