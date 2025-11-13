На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Саакашвили попросил Зеленского внести его в список гражданских пленных

Саакашвили обратился к Зеленскому, чтобы стать гражданским пленным
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил украинского лидера Владимира Зеленского внести его в список «гражданских пленных». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего главу Одесской ОГА (областная государственная администрация – «Газета.Ru»), как председателя Исполнительного комитета Национального совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», — отметил он.

12 ноября сообщалось, что Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед». В учреждении политик лечился с мая 2022 года.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некоторым были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».

Ранее премьер Грузии рассказал, кто начал войну с Южной Осетией в 2008 году.

