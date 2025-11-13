На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп и Си Цзиньпин заключили сделку по Украине

Hill: Трамп и Си Цзиньпин при встрече в Южной Корее заключили сделку по Украине
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин при встрече в Южной Корее заключили сделку по Украине: Штаты отказываются от давления на Китай по вопросу Тайваня, а Пекин «склоняет» Россию к миру. Об этом пишет американская газета The Hill.

«Реальная сделка, заключенная в Южной Корее, касалась не сои или полупроводников, а Украины <…> Пусанская сделка проста. США снижают военное давление в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Регулярные переговоры между военными возобновляются на всех уровнях, от командующих театром военных действий до капитанов кораблей», — говорится в сообщении издания.

Взамен, пишет The Hill, Китай склоняет Россию к принятию замороженного конфликта на Украине: «возможно, без формального мирного договора, но с устойчивым прекращением огня вдоль нынешней линии фронта, с наблюдателями на местах и финансированием восстановления, привязанным к гарантиям нейтралитета».

По оценке журналистов, для Трампа это колоссальная выгода. Он завершает войну, которую не начинал, и претендует на звание миротворца.

На этом фоне сообщалось, что Украина не получала финансовой помощи от Соединенных Штатов в течение 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что в Белом доме нельзя достойно принять Си Цзиньпина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами