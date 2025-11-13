На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европарламенте призвали активизировать контакты с Россией

Евродепутат Картайзер заявил о необходимости активизировать контакты ЕС и России
Reuters

Политикам в Европейском союзе (ЕС) необходимо активизировать контакты с российскими коллегами. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил депутат Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

Законодатель пообщался с журналистами в преддверии поездки в Сочи на форум «БРИКС — Европа». Мероприятие состоится с 14 по 15 ноября.

«Это очень важный [форум], поскольку это одна из очень немногих возможностей встретиться между политиками ЕС и России. На мой взгляд, необходимо активизировать эти контакты», — отметил Картайзер.

8 ноября депутат ЕП от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф дал интервью для газеты Handelsblatt, во время которого пообещал принять участие в предстоящем форуме в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. По словам парламентария, он намерен выступить на мероприятии с докладом. Он добавил, что в форуме примут участие представители стран — членов БРИКС и нескольких государств — участников ЕС, и выразил уверенность, что игнорирование БРИКС может завести Германию и всю Европу в целом в тупик.

Ранее депутаты АдГ обвинили друг друга в работе на Россию.

