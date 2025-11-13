Экс-эксперт СПЧ ООН де Зайас: тем, кто верит в победу Украины, нужно к психиатру

Тем, кто верит в победу Украины, «необходимо обратиться к психиатру», заявил юрист, бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) Альфред де Зайас в соцсети Х.

«Если кто-то думает, что Украина может победить, ему следует обратиться к психиатру», — написал он.

По словам эксперта, западные политики не имеют «плана Б» для урегулирования этого конфликта. Де Зайас подчеркнул, что для спасения наибольшего количества жизней необходимо достичь мирного соглашения.

Автор публикации также упомянул лидеров «Евротройки» — премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, которым, как он считает, придется смириться с потерей престижа. Бывший эксперт СПЧ ООН добавил, что такой расклад будет лучше эскалации с риском ядерной катастрофы.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран. Он подчеркнул, что любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Зеленский заявил, что Путин «запугал» Европу.