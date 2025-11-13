На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле ответили на слова Рубио, что Россия не хочет мира

Песков: Россия не согласна с оценкой США о нежелании мира
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Кремле не согласны с оценкой американской стороны, что Россия в данный момент не хочет мира. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы вряд ли можем согласиться. Россия хочет мира и открыта для урегулирования украинской проблемы политико-дипломатическими средствами, но за неимением такой возможности, когда двери закрыты со стороны киевского режима, мы продолжаем СВО», — сказал Песков.

По его словам, для России главное обеспечить безопасность и «выполнить задачи, которые стоят перед нами».

13 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, по мнению Вашингтона, Россия в данный момент не желает мира по-настоящему.

Накануне Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что российская сторона рассчитывает, что президент США Дональд Трамп все еще готов принимать участие в политическом и дипломатическом урегулировании конфликта на Украине.

Ранее главы МИД G7 призвали к срочному прекращению огня на Украине.

