СМИ рассказали о системе поощрения бойцов ВСУ «как в компьютерной игре»

Guardian: солдаты ВСУ зарабатывают очки ударами дронов и покупают новое оружие
Evgeniy Maloletka/AP

Военнослужащие ВСУ зарабатывают на фронте очки с помощью ударов беспилотниками по ВС РФ и потом обменивают их на новое оружие в онлайн-магазине. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Украины Михаила Федорова.

«Система атаки беспилотников в стиле компьютерной игры стала «вирусной» среди украинских военных подразделений и теперь распространяется на разведывательные, артиллерийские и логистические операции», — говорится в сообщении издания.

Украинские операторы БПЛА, пишет Guardian, соревнуются за очки в рамках «Бонусной системы армии беспилотников». Система, запущенная более года назад, вознаграждает солдат за нанесение ударов очками, которые можно обменять на покупку нового оружия в интернет-магазине Brave1, сообщается в материале.

2 ноября командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, позывной «Мадьяр», пригрозил России блэкаутами.

В своем обращении военный в пренебрежительной форме призвал россиян «привыкать к неудобствам», а также запастись «спичками, фонариками и свечками».

Ранее советник Зеленского посоветовал украинцам ментально готовиться к блэкаутам.

