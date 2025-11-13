На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Большая семерка» захотела усилить давление на союзников России

Страны G7 изучают меры против стран, помогающих России
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Страны «Большой семерки» изучают «меры» против стран и организаций, поддерживающих Россию и якобы помогающих ей «финансировать военные усилия» на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи глав МИД стран G7.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России», — говорится в тексте.

Представители «Большой семерки» заявили, что «осуждают» некие факты военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставку Китаем товаров двойного назначения.

Кроме того, в ходе состоявшейся встречи главы внешнеполитических ведомств стран G7 в очередной раз подтвердили поддержку суверенитету Украины, говорится в заявлении. В распространенном совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 по итогам встречи в Канаде также говорилось, что они продолжают дискутировать на тему возможного использования замороженных российских активов для предоставления помощи Украине.

Ранее Макрон захотел пригласить Си Цзиньпина на саммит «Большой семерки»

