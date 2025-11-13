«Большая семерка» захотела усилить давление на союзников России

Страны «Большой семерки» изучают «меры» против стран и организаций, поддерживающих Россию и якобы помогающих ей «финансировать военные усилия» на Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи глав МИД стран G7.

«Мы увеличиваем экономические издержки для России и изучаем меры против стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России», — говорится в тексте.

Представители «Большой семерки» заявили, что «осуждают» некие факты военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставку Китаем товаров двойного назначения.

Кроме того, в ходе состоявшейся встречи главы внешнеполитических ведомств стран G7 в очередной раз подтвердили поддержку суверенитету Украины, говорится в заявлении. В распространенном совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран — участниц G7 по итогам встречи в Канаде также говорилось, что они продолжают дискутировать на тему возможного использования замороженных российских активов для предоставления помощи Украине.

