В Кремле отреагировали на приостановку Украиной переговоров с РФ

Песков: Украине в будущем придется вести переговоры с РФ, но с худших позиций
true
true
true

Киев должен осознавать, что рано или поздно ему придется возобновить переговоры с Москвой, но уже с гораздо худших позиций. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что российская сторона обратила внимание на сообщение министерства иностранных дел Украины о прекращении переговоров. По словам представителя Кремля, соответствующие высказывания «формализуют ситуацию де-факто».

«Украинская сторона не желает продолжать контакты, это печально», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что РФ на фоне отсутствия возможности продолжать диалог с Украиной будет и дальше проводить специальную военную операцию и достигать поставленных в ее рамках целей.

«Украинская сторона <...> должна знать, что рано или поздно придется вести переговоры, но с гораздо худших позиций», — добавил пресс-секретарь.

12 ноября заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. Как он сказал, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Ранее в МИД РФ высказались о приостановке Украиной переговоров по урегулированию конфликта.

