Зеленский рассказал, от чего зависит выживание Украины

Зеленский: выживание Украины зависит от средств, выделяемых западными союзниками
Gleb Garanich/Reuters

Украине удастся выжить только благодаря новому финансированию от западных партнеров. Об этом в ходе интервью для агентства Bloomberg заявил глава государства Владимир Зеленский.

По его словам, в том числе Киев ожидает, что Европейский союз (ЕС) примет решение о предоставлении ему «репарационных кредитов» за счет изъятия заблокированных российских активов.

«В противном случае нам придется искать альтернативу, это вопрос нашего выживания. Поэтому нам это очень нужно», — сказал Зеленский.

13 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в региональном содружестве изучают три способа финансирования Украины. Первый вариант предполагает выдачу общего кредита ЕС под гарантии бюджета. Второй вариант заключается в подписании межправительственного соглашения, согласно которому государства — члены самостоятельно привлекут необходимый капитал. Третий вариант — использование так называемого «репарационного кредита», основанного на замороженных российских активах.

При этом фон дер Ляйен выразила уверенность, что заведомо незаконное использование активов РФ якобы является «самым эффективным способом» поддержать Украину.

Ранее на Западе рассказали, когда Украина может остаться без денег.

