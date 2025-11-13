На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Еврокомиссии раскрыла три способа финансирования Украины

Глава ЕК рассказала о двух способах финансирования Украины, помимо активов РФ
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

На данный момент изучаются три способа финансирования Украины, включая общий кредит Евросоюза под гарантии бюджета, вклады отдельных стран союза и кредит под российские активы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

«Первый вариант: использовать бюджетные возможности для привлечения средств на рынках капитала», — заявила она.

По словам главы ЕК, второй вариант предполагает заключение межправительственного соглашения, согласно которому государства-члены самостоятельно привлекут необходимый капитал. Третьим вариантом она назвала использование так называемого репарационного кредита, основанного на российских активах.

Фон дер Ляйен отметила, что подобное заведомо незаконное использование российских суверенных средств является якобы «самым эффективным способом» поддержать украинскую сторону и ее экономику.

Незадолго до этого стало известно, что Еврокомиссия перечислила Украине около €6 млрд по кредитной линии G7, выделенной под доходы от замороженных российских активов.

Ранее на Западе спрогнозировали, когда Киев может остаться без денег.

