ТАСС: за год Украина получила от Запада $52 млрд, $22,9 млрд от активов России

За период с ноября 2024 по октябрь 2025 года Украина получила $52 млрд внешней финансовой помощи, из которых $22,9 млрд составили доходы от замороженных российских активов. Такие подсчеты на основе данных Нацбанка Украины приводит ТАСС.

Евросоюз и страны G7 практически полностью использовали свою долю в $30 млрд в рамках программы ERA, тогда как США после прихода к власти Дональда Трампа прекратили прямое финансирование Украины. В ноябре-декабре 2024 года Киев получил $16,1 млрд, частично направленных на социальные обязательства.

ЕС придется искать новые источники финансирования Украины уже в 2026 году. Параллельно Киев наращивает внутренние заимствования — за последние 12 месяцев они достигли $2,9 млрд, причем две трети этой суммы пришлись на последние полгода.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расходы Евросоюза на поддержку Украины уже достигают порядка €175-180 млрд и с каждым годом будут только расти.

Ранее в конгрессе США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в банк Саудовской Аравии.