Германия нашла еще €3 млрд на «укрепление Украины»

Германия на €3 млрд увеличит объем финансовой помощи Украине в 2026 году
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Германия увеличит финансовую помощь Украине в 2026 году на €3 млрд, подтвердил немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль. Его цитирует NTV.

Министр заявил, что эти средства пойдут на «укрепление» республики. До этого в бюджете ФРГ было заложено €8,5 млрд.

Клингбайль назвал Германию «крупнейшим европейским донором Украины» и отметил важность поддержки Киева. При этом он призвал «в среднесрочной перспективе» найти решения, которые бы позволили ЕС помогать республике.

Два дня назад министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль во время визита в Канаду сообщил, что Германия выделит Украине дополнительный пакет гумпомощи на сумму €40 млн перед зимой. Он рассказал, что эти средства пойдут на ремонт отопительных систем, восстановление поврежденных зданий, поставку электроагрегатов и закупку одеял и средств гигиены.

Ранее премьер Бельгии ответил на «злословие» ЕС из-за российских активов.

