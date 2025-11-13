Пушков оценил заявление Сикорского о готовности Украины воевать три года

Утверждение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о готовности Украины продолжать конфликт еще три года – то, во что ему хотелось бы верить, как Запад некогда верил в возможность нанести «стратегическое поражение России». Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, высказывание Сикорского идет вразрез с бедственным финансовым положением Украины, огромными потерями и складывающейся на фронте ситуации. Заявление главы МИД Польши – то, во что ему хотелось бы верить, подчеркнул сенатор.

«Еще два-три года? Не подумал ли Сикорский, что в этом случае Украина потеряет уже не 20% земель, а сократится до половины своей нынешней территории? И в каком состоянии тогда выйдет Украина из войны? Но, вероятно, Сикорскому это все равно. Главное - воевать с Россией», — констатировал Пушков.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста The Rest Is Politics: Leading заявил, что Украина может вести боевые действия еще три года, в отличие от России. По его мнению, у Киева есть ресурсы продолжать конфликт еще несколько лет, тогда как Россия якобы показывает себя не с лучшей стороны.

