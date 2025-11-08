Депутат АдГ Нойхофф заявил, что поедет в Сочи, несмотря на критику

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф пообещал принять участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом парламентарий заявил в интервью газете Handelsblatt.

«Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС, и также выступлю там с докладом», — сказал депутат.

Нойхофф добавил, что в конгрессе примут участие представители стран-участниц БРИКС и нескольких государств-членов Евросоюза. По его словам, игнорирование БРИКС может привести Германию и Европу в тупик.

Несколькими часами ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что в АдГ обострились разногласия после оглашения планов поездки депутатов этой партии на симпозиум в формате «БРИКС – Европа». По данным издания, в настоящее время в руководстве партии наблюдается раскол из-за отношений с Россией. В частности, разных позиций придерживаются ее сопредседатели Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.

Ранее лидеры немецкой правой партии заявили о «нападении на демократию» в Германии.