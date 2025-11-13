На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Макрон захотел пригласить Си Цзиньпина на саммит «Большой семерки»

Bloomberg: Макрон хочет пригласить Си Цзиньпина на саммит G7 во Франции
Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует пригласить председателя КНР Си Цзиньпина на саммит «Большой семерки» 2026 года. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным источников, идея пригласить китайского лидера на саммит G7, который пройдет во Франции, на данный момент обсуждается на закрытом уровне. Таким образом Париж стремится укрепить международное влияние и готовится «к ключевым дипломатическим шагам».

При этом, президент Эммануэль Макрон сам планирует посетить Китай в декабре. В Елисейском дворце подчеркивали, что Париж стремится развивать сотрудничество с крупными государствами, готовыми способствовать стабилизации глобальных процессов.

Как пишет Bloomberg, Макрон стремится переосмыслить формат «Большой семерки», который теряет свою актуальность и исключает страны, с которыми готов взаимодействовать американский лидер Дональд Трамп.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Бразилию и Китай оказать давление на Россию в вопросе украинского урегулирования.

Ранее Макрон понадеялся на Си Цзиньпина в вопросе установления мира на Украине.

