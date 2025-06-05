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Макрон призвал две страны надавить на Россию

Президент Франции Макрон призвал Бразилию и Китай надавить на Россию
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Бразилию и Китай оказать давление на Россию в вопросе украинского урегулирования. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Лула да Силва прибыл в Париж с официальным визитом 4 июня. Как сообщал директор Европейского департамента Министерства иностранных дел Флавио Голдман, в ходе визита ожидается подписание более 20 двусторонних соглашений, включая совместную декларацию по климату.

Макрон в обращении к бразильскому лидеру заявил, что уже обратился к председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину с просьбой предпринять дипломатические усилия для оказания давления на Москву.

«Сейчас всем нам — европейцам, американцам, китайцам, бразильцам и индийцам — необходимо сделать все, чтобы побудить Россию к прекращению конфликта», — заявил французский лидер.

Макрон также подчеркнул, что Бразилия могла бы сыграть значимую роль в мирном процессе.

31 мая посольство Китая в Сингапуре раскритиковало французского лидера из-за его сравнения защиты Украины и Тайваня. За день до этого Макрон выступил на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. В ходе своей речи президент Франции порассуждал о судьбе Тайваня, задавшись вопросом, что случится, если России будет позволено брать под контроль любые территории Украины. В посольстве Китая отметили, что подобные высказывания неприемлемы.

Ранее в Париже из музея украли Макрона.

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